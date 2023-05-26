49664 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا فى 161 لجنة بالقليوبية

ووجهت سماح إبراهيم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددة على ضرورة تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، بضرورة التنسيق الفعال مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

كما أكدت علي لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله مثل حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وكذلك انتحال صفة الطالب، أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.