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وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة، 26 مايو 2023 03:09 م
وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بمديرى الإدارات استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية جانب من الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

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عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعاً مع أعضاء غرفة عمليات التعليم الفنى الرئيسية بالمديرية، بحضور مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة الأمن، مديرى الإدارات النوعية (صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى)، ممثل التأمين الصحى، مسئول الاستراحات، مسئول التطوير التكنولوجى، أعضاء اللجنة الثلاثية، الشئون القانونية، ورؤساء لجان الإدارة (صناعى، زراعى، تجارى) قطاع طنطا، ورئيس مركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية بالغربية، وعبر WEBEX MEETINGS مع الإدارات التعليمية العشر online، بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، ومديرى التعليم الفني بالإدارات، وفي وجود رؤساء لجان سير الامتحان نطاق الإدارة .
 
في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالعاملين بالمديرية والإدارات العشر، وتم التنبيه على ضوابط أعمال لجان سير الامتحانات وكذلك العقبات أو المشاكل التي قد تعوق حسن سير العمل داخل هذه اللجان، وكيفية التغلب على الطرق المختلفة للغش عبر الوسائل الإلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية داخل اللجان لاكتشاف الهواتف لدى الطلاب، والتنبيه على من له حق استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وهم رئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو لجنة الإدارة فقط.
 
كما تم التنبيه بالتعليمات الواردة في الكتاب الدورى رقم 22 بتاريخ 25/5/2023 بشأن الاستعداد لأعمال الامتحانات العامة للعام الدراسى 2022/2023 وتم تكليف  مديرى الإدارات بطبع وتوزيع الكتاب الدورى على  رؤساء اللجان للنوعيات المختلفة وايضاً الضوابط الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بتاريخ 23/5/2023 .
 
 
 
 

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