32 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 114 لجنة بالمنوفية غدا

المنوفية - محمد فتحى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استعدادتها لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية "الصناعى، التجارى، الزراعى" على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية لتأمين الامتحانات سواء فى نقل الأسئلة أو تأمين المدارس التى ستجرى بها الامتحانات والمقرر بدايتها غدا السبت 27 مايو 2023.

وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنيه سواء كانت الصناعية أو الزراعية أو التجارية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم استلام جميع المدارس التى سوف تكون بها الامتحانات الدبلومات الفنية، موضحًا أن 32 ألف 770طالب وطالبة يؤدون الامتحان غدا، بواقع 22 ألف و770 طالب للتعليم الفنى الصناعى، و7 آلاف و950 للتعليم الفنى التجارى، و2050 طالب وطالبة للتعليم الزراعى .

وأكد أن عدد اللجان على جميع مستوى محافظة المنوفية، 114 لجنة بواقع 70 لجنة للتعليم الصناعى، 35 للتعليم التجارى، 9 لجان للتعليم الزراعى .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من تجمعات اللجان تحسبًا لأى طوارئ .

وأوضح الفولى أنه تم تسليم 23 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الادارات التعليمية وذلك نظرا لبعد مكان المراقبين وتوفير الراحة لهم لكى تتم الامتحانات فى أحسن صورة ممكنة.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر بدايتها غدا السبت الموافق 27 مايو حتى نهايتها لتوفير المناخ المناسب للطلاب.