12 معلومة عن مستجدات مشروع تطوير المدن الكبرى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تشهد مدن محافظة أسوان، مشروعات جارية متعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث، ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، و"اليوم السابع" يقدم 12 معلومة عن مستجدات المشروع.

أولا: تكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية.

ثانيا: زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية، داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذه المشروعات.

ثالثا: يستهدف مشروع تطوير منطقة الطابية، إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة.

رابعا: تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية، بالإضافة إلى فتح محور جديد سيعمل على سيولة الحركة المرورية .

خامسا: إنشاء ساحة إنتظار السيارات واللاندسكيب والحدائق والمسطحات الخضراء والبرجولات والنوافير والأماكن الترفيهية ودور المناسبات في منطقة الطابية

سادسا: أعمال تركيب التند والمظلات للمحلات التجارية والبازارات بالقطاعين الثالث والرابع بالسوق السياحى القديم

سابعا: الإنتهاء من مشروع تطوير السوق السياحى بطول 2500 متر ، موزعين على 4 قطاعات.

ثامنا:الإسراع بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، وكورنيش النيل الجديد بطول 13 كيلو متر.

تاسعا: تلافى الملاحظات أولاً بأول ، وخاصة فى الأجزاء التى تم الإنتهاء منها فى المستوى الأول للكورنيش القديم ، وكذلك بعض الأجزاء فى الكورنيش الجديد .

عاشرا: تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل .

حادي عشر: مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كيلو متر، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر.

ثاني عشر : تطوير المدخل الجنوبى لمدينة أسوان أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، فضلاً عن منطقة معابد فيله.