اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

12 معلومة عن مستجدات مشروع تطوير المدن الكبرى بأسوان

الجمعة، 26 مايو 2023 11:00 م
12 معلومة عن مستجدات مشروع تطوير المدن الكبرى بأسوان أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدن محافظة أسوان، مشروعات جارية متعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث، ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، و"اليوم السابع" يقدم 12 معلومة عن مستجدات المشروع.

أولا: تكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية.

ثانيا: زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية،  داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذه المشروعات.

ثالثا: يستهدف مشروع تطوير منطقة الطابية، إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة.  

رابعا: تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية، بالإضافة إلى فتح محور جديد سيعمل على سيولة الحركة المرورية .

خامسا: إنشاء ساحة إنتظار السيارات واللاندسكيب والحدائق والمسطحات الخضراء والبرجولات والنوافير والأماكن الترفيهية ودور المناسبات في منطقة الطابية

سادسا:  أعمال تركيب التند والمظلات للمحلات التجارية والبازارات بالقطاعين الثالث والرابع بالسوق السياحى القديم

سابعا: الإنتهاء من مشروع تطوير السوق السياحى بطول 2500 متر ، موزعين على 4 قطاعات.

ثامنا:الإسراع بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، وكورنيش النيل الجديد بطول 13 كيلو متر.

تاسعا: تلافى الملاحظات أولاً بأول ، وخاصة فى الأجزاء التى تم الإنتهاء منها فى المستوى الأول للكورنيش القديم ، وكذلك بعض الأجزاء فى الكورنيش الجديد .

عاشرا:  تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل .

حادي عشر:  مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كيلو متر، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر.

ثاني عشر : تطوير المدخل الجنوبى لمدينة أسوان أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، فضلاً عن منطقة معابد فيله.

 


اخبارالمحافظات

اخبار اسوان

اسوان

مدينة أسوان

تطوير مدن اسوان

مدن اسوان

تطوير المدن الكبري

تطوير عواصم المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة