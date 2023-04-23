"الشباب والرياضة" بأسوان تواصل فعاليات "العيد أحلى" بالمراكز.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهدت مراكز الشباب بمختلف مدن محافظة أسوان، إقبال كبير من المواطنين خلال أيام العيد ، وخاصة مراكز الشباب المتواجدة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " سواء التى تم إنشاؤها أو التى شهدت تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لإضفاء الأجواء الإحتفالية والترفيهية على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أنه يتم مواصلة تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات المختلفة ، وتحويل مراكز الشباب لمواقع ترفيهية ، وخاصة داخل قرى حياة كريمة ليجنى المواطنين ثمار الإنجازات المتتالية للمبادرة الرئاسية.

وأشار، إلى أن فعاليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك داخل مراكز الشباب تتضمن تنظيم العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة الشبابية ، والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية ، بجانب توزيع الهدايا على الأطفال ، كما أنه يتخلل ذلك ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الترفيهية الموجودة بمراكز الشباب من الملاهى والألعاب المتنوعة وتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم ، فضلاً عن إقامة مسابقات فنية وثقافية ورياضية ، وتسخير كافة الإمكانيات بالمراكز لخلق الأجواء المناسبة أمام المترددين عليها .



مراكز الشباب فى أسوان



مراكز الشباب فى أسوان



مراكز الشباب فى أسوان



مراكز الشباب فى أسوان



مراكز الشباب فى أسوان