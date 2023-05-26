يعزز صحة القلب.. تعرف على فوائد حليب جوز الهند

كتب حسام الشقويري

حليب جوز الهند مادة حليبية بيضاء مستخرجة من لب جوز الهند الناضج المبشور. على عكس ماء جوز الهند الموجود داخل ثمار جوز الهند الصغيرة ، يحصل المرء على حليب جوز الهند ببشر اللب الأبيض لجوز الهند.ثم نقعه في ماء ساخن، ويحتوي كريم جوز الهند على أعلى نسبة من الدهون ، بينما يحتوي حليب جوز الهند منزوع الدسم على أقل نسبة دهون. وفقا لما نشره موقع health.

يحتوي حليب جوز الهند على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم يبلغ 97. يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) مدى سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام ورفع مستويات السكر في الدم.

97 درجة عالية جدًا وقد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بشكل مفرط. مقارنة بحليب جوز الهند ، فإن حليب البقر العادي أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم ، حيث يبلغ المؤشر الجلايسيمي 47 فقط.

علاوة على ذلك ، يحتوي حليب جوز الهند على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ولكنه يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم تصل إلى 4.81. يقيس الحمل الجلايسيمي الكربوهيدرات في طعام معين وزيادة مستويات السكر في الدم بعد تناول جرام واحد من طعام معين.

الفوائد الصحية لحليب جوز الهند

1. يساعد على زيادة القدرة على التحمل

حليب جوز الهند غذاء عالي السعرات الحرارية. والسعرات الحرارية هي الطاقة التي يطلقها جسمك عندما يهضم الطعام ويمتصه. المزيد من السعرات الحرارية يعني المزيد من الطاقة التي تحصل عليها من طعام معين. وبالتالي ، تلعب السعرات الحرارية دورًا مهمًا في تعزيز القدرة على التحمل.

2. يساعد في تقوية المناعة

لطالما وضع الناس في جنوب شرق آسيا ثقتهم في الأيورفيدا وغيرها من وسائل الطب الطبيعية. بينما تستخدم الأجزاء الجنوبية من الهند زيت جوز الهند في كل طبق إقليمي تقريبًا ، يستخدم حليب جوز الهند كمعزز للمناعة في جميع أنحاء العالم. هذا بسبب فوائده الغذائية.

3. يساعد في إنقاص الوزن

المصطلح التقني للدهون هو الدهون الثلاثية. لها غرضان أساسيان ، إما أن تحترق للحصول على الطاقة أو يتم تخزينها على شكل دهون في الجسم. على سبيل المثال ، يحتوي حليب جوز الهند على دهون ثلاثية متوسطة السلسلة.

من بين فوائد حليب جوز الهند الأخرى ، فهو غني أيضًا بالدهون المشبعة والإلكتروليتات. لذلك ، قد يكون هذا هو بالضبط ما تحتاجه لتفقد تلك الكيلوجرامات الزائدة القليلة. يجعلك تشعر بالشبع دون زيادة نسبة السكر في الدم. من غير المرجح أن تتحول إلى دهون وأكثر عرضة لتجعلك أكثر نشاطًا.

4. مفيد لصحة العضلات

يعتبر حليب جوز الهند مصدرًا ممتازًا للدهون الثلاثية ، وهي متوسطة السلسلة. كشفت دراسة أنه يساعد في علاج ضعف العضلات وضعف ممارسة الرياضة .

5. يعزز صحة القلب

القلب السعيد يعني حياة صحية. ولكن ، لسوء الحظ ، مع تسارع وتيرة الحياة ، غالبًا ما تتخلف الصحة. علم الصحة يتقدم الآن ، ونحن نعرف كل شيء تقريبًا يمكن أن يتسبب في إصابة القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.