"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا غير غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والسلع الغذائية وغير الغذائية المعروضة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة بحملات بعضوية خالد عوض وأحمد حسن مفتشى الإدارة نتج عنها ضبط صابون سائل ومسحوق غسيل منتهى الصلاحية بمنطقة العامرية وتم تحريز 80 عبوة صابون سائل زنة العبوة 675 جم ,65 كيس مسحوق غسيل زنة 550 جم

وتنفيذا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط 78 علبة سجائر متنوعة باجمالى 1560سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر ,و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.