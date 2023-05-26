والد قتيل المنيرة الغربية: إبنى فقد حياته على يد شقيقين فى مشاجرة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال والد ميكانيكي فقد حياته خلال مشاجرة بمنطقة المنيرة الغربية، أن مشادة كلامية نشبت بينه وإبنه، وبين شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، أصيب خلالها إبنه، وفقد حياته.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.