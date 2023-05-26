اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يعلن توريد 337 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة

الجمعة، 26 مايو 2023 02:55 م
نائب محافظ المنيا يعلن توريد 337 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة جانب من توريد القمح
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 337250 طنا و967 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

 


مديرية التموين

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توريد القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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