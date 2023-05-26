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نائب محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ لمشروعات "حياة كريمة"

الجمعة، 26 مايو 2023 02:50 م
نائب محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ لمشروعات "حياة كريمة" جانب من الاجتماع
المنيا-حسن عبد الغفار

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عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات ، حيث استعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.
 

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