اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منافس ترامب بالحزب الجمهورى يعده بـ"عفو رئاسى" حال فوزه بانتخابات 2024

الجمعة، 26 مايو 2023 02:45 م
منافس ترامب بالحزب الجمهورى يعده بـ"عفو رئاسى" حال فوزه بانتخابات 2024 ترامب وديسانتيس
كتبت : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس والمرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 إنه إذا تم انتخابه، فسيفكر في العفو عن جميع المتهمين في أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021 بمن فيهم الرئيس السابق ترامب في أول يوم له في منصبه.

وفقا لصحيفة ذا هيل، قال ديسانتيس عندما سئل عما إذا كان سيفكر في العفو عن المتهمين في اقتحام الكونجرس، بمن فيهم ترامب ، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيدراليًا بشأن دوره في الاحداث: "في اليوم الأول ، سيكون لدي أشخاص يجتمعون وينظرون في كل هذه الحالات ، من هم ضحايا التسليح أو الاستهداف السياسي، وسنكون حذرين في إصدار العفو".

وأضاف: "أود أن أقول إن أي مثال على المعاملة غير المرغوبة على أساس السياسة، أو التسليح سيتم تضمينه في تلك المراجعة ، مهما كانت صغيرة أو كبيرة".

كما اتهم حاكم فلوريدا الجمهوري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتسليح سلطته من خلال متابعة التحقيقات الجارية في القضية.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إنه تم القبض على 1033 شخصًا فيما يتعلق بهجمات الكابيتول وحكم على حوالي 485 شخصًا بسبب نشاط إجرامي تم القيام به في ذلك اليوم.

ادعي ديسانتيس أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف المجموعات المناهضة للإجهاض ، وكذلك الآباء الذين يرغبون في حضور اجتماعات مجلس إدارة المدرسة، وقال إنه إذا تم انتخابه ، فإن إدارته ستقرر على أساس "كل حالة على حدة" ما إذا كانت الحكومة مسلحة ضد جماعات معينة.

وقال "سنجد أمثلة حيث تم تسليح الحكومة ضد الجماعات المحرومة ، وسنقدم الإغاثة حسب الاقتضاء ، لكن سيتم ذلك على أساس كل حالة على حدة".

 

 


ترامب

رون ديسانتيس

اخبار أمريكا

انتخابات أمريكا 2024

اقتحام الكونجرس

البيت الأبيض



الموضوعات المتعلقة

بداية محرجة لمنافس ترامب فى انتخابات 2024 .. حملة ديسانتيس تتعثر بسبب خلل فى تويتر.. آيلون ماسك: إجهاد الخوادم بمقدمة الأسباب.. دونالد يعقب: بداية كارثية.. وموجة سخرية على موقع التغريدات

الجمعة، 26 مايو 2023 02:00 م

قضايا ترامب تعرقل حلم العودة للبيت الأبيض.. نظر قضية "ستورمى دانيالز" مارس 2024 بالتزامن مع فاعليات الحملة الانتخابية.. محامى دونالد يشكو.. وقاض: عرقلته سياسيا ليست ضمن نوايانا.. وشعبية ترامب تزداد رغم الأزمة

الجمعة، 26 مايو 2023 04:00 ص

ديسانتيس منافس ترامب يجمع مليون دولار بعد ساعة من إعلان ترشحه لانتخابات 2024

الخميس، 25 مايو 2023 12:18 م

ترامب ينصح منافسه رون ديسانتيس بـ"زرع شخصية".. ويؤكد: غير مخلص

الخميس، 25 مايو 2023 11:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة