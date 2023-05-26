منافس ترامب بالحزب الجمهورى يعده بـ"عفو رئاسى" حال فوزه بانتخابات 2024

كتبت : نهال أبو السعود

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس والمرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 إنه إذا تم انتخابه، فسيفكر في العفو عن جميع المتهمين في أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021 بمن فيهم الرئيس السابق ترامب في أول يوم له في منصبه.

وفقا لصحيفة ذا هيل، قال ديسانتيس عندما سئل عما إذا كان سيفكر في العفو عن المتهمين في اقتحام الكونجرس، بمن فيهم ترامب ، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيدراليًا بشأن دوره في الاحداث: "في اليوم الأول ، سيكون لدي أشخاص يجتمعون وينظرون في كل هذه الحالات ، من هم ضحايا التسليح أو الاستهداف السياسي، وسنكون حذرين في إصدار العفو".

وأضاف: "أود أن أقول إن أي مثال على المعاملة غير المرغوبة على أساس السياسة، أو التسليح سيتم تضمينه في تلك المراجعة ، مهما كانت صغيرة أو كبيرة".

كما اتهم حاكم فلوريدا الجمهوري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتسليح سلطته من خلال متابعة التحقيقات الجارية في القضية.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إنه تم القبض على 1033 شخصًا فيما يتعلق بهجمات الكابيتول وحكم على حوالي 485 شخصًا بسبب نشاط إجرامي تم القيام به في ذلك اليوم.

ادعي ديسانتيس أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف المجموعات المناهضة للإجهاض ، وكذلك الآباء الذين يرغبون في حضور اجتماعات مجلس إدارة المدرسة، وقال إنه إذا تم انتخابه ، فإن إدارته ستقرر على أساس "كل حالة على حدة" ما إذا كانت الحكومة مسلحة ضد جماعات معينة.

وقال "سنجد أمثلة حيث تم تسليح الحكومة ضد الجماعات المحرومة ، وسنقدم الإغاثة حسب الاقتضاء ، لكن سيتم ذلك على أساس كل حالة على حدة".