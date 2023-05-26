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حملة "ديسانتيس" تجمع 8 ملايين دولار فى 24 ساعة.. والبيتكوين أول خطوات الإصلاح

الجمعة، 26 مايو 2023 10:53 ص
حملة "ديسانتيس" تجمع 8 ملايين دولار فى 24 ساعة.. والبيتكوين أول خطوات الإصلاح رون ديسانتيس
كتبت : نهال أبو السعود

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كشف رون ديسانتيس حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية 2024 عن رؤيته لتحويل الحكومة الفيدرالية و"تدمير الدولة الإدارية"، مشيرا إلى أهمية توسيع دور الرئيس التنفيذي لأمريكا إلى حد كبير، وأكد أنه سيعمل على تحقيق النتائج وتقديم خدمات لناخبيه أكثر من الضجة العامة.

 

وقال ديسانتيس عندما سئل أثناء إطلاق الحملة كيف يمكن للناخبين التأكد من أنه سيفي بوعده: "حتى أسوأ منتقدي في فلوريدا سيقرون عندما أقول للناس إنني سأفعل شيئًا ما ، فأنا لا أقدم وعودًا أو أقول إنني سأفعل شيئًا خفيفًا".

 

في إعلان حملته، أشار ديسانتيس إلى أن إدارته ستجري إصلاحات كبيرة في مجالات الصحة العامة والهجرة والتعليم و وعملة البيتكوين الرقمية، قائلا: "هناك الكثير الذي يمكن للسلطة التنفيذية القيام به ، وكل ما سأقوله عندما يتعلق الأمر بهذه الوكالات ... إعادة تشكيل هذه الحكومة ، وهذه الوكالات خارجة تماما عن السيطرة. لا توجد مساءلة ، وسنعمل على تحقيق ذلك بطريقة كبيرة للغاية ".

 

وواجه حاكم فلوريدا بداية متعثرة خلال إعلان ترشحه الرسمي على موقه تويتر بسبب مشكلات تقنية، وعلى الرغم من ذلك جمعت حملة ديسانتيس 8.2 مليون دولار في اول 24 ساعة منذ الاطلاق الرسمي، منها مليون دولار تم جمعها خلال ساعة واحدة.

 

بعد أشهر من التحركات التي ألمحت إلى عرض محتمل للبيت الأبيض، انضم ديسانتيس إلى السباق يوم الأربعاء بمناقشة مثيرة مع ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

 

إلى جانب ترامب، يشمل المرشحون الجمهوريين في الانتخابات الامريكية 2024 سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، والسناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت ، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون. ومن المتوقع أن يعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس ترشحه في الأسابيع المقبلة.

 

 


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