مطار مرسى علم يستقبل اليوم 9 رحلات دولية من ألمانيا والتشيك وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية استقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، مع تطبيق الإجراءات والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم أنه من المقرر وصول الـ9 رحلات من 3 دول أوربية، بينهم 3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، 5 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة

وتسهل السلطات المختصة بالمطار الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه المطار استقبل خلال الأسبوع 116 رحلة وصلت من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك وصلت رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.