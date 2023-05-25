مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران دولية من 6 دول أوربية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى عداً الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم أنه من المقرر وصول الـ14 رحلة من 6 دول أوربية، بينهم 4 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من بولندا، واخرى من هولندا، ورحلة من المانيا، و3 رحلات من المطارات الالمانية .

وتسهل السلطات المختصة بالمطار الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه يستقبل المطار خلال الأسبوع 116 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.



