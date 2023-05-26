إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور إثر وقوع انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى دائرة مركز وادى النطرون. وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.