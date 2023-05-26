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مصرع شاب سقط من نافذة منزل في قرية بكفر الشيخ

الجمعة، 26 مايو 2023 11:10 م
مصرع شاب سقط من نافذة منزل في قرية بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه، لسقوطه من نافذة الدور الأول بمنزله في قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بوفاة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا إثر سقوطه من شباك الدور الأول علوي بمنزل بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثته عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام.

وتبين أن الشاب المتوفي يدعي "ص.ر.ن"، 25 عامًا، وتم نقل جثته عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

 


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