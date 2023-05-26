مساجد المنوفية تعلو بالصلاة على النبى محمد.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت مساجد محافظة المنوفية ، اليوم الجمعة، قيام الأهالى وأئمة المساجد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة، وسط أجواء روحانية مباركة وإستمتاع من الكبار والأطفال من المصلين.

ورصدت كاميرا اليوم السابع الأهالى أثناء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بأحد المساجد بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور الشيخ إسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف، أنه يجوز الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دعوة وزارة الأوقاف بالصلاة على النبى لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون اليوم السابع: "نحن لا نحتاج لغرض للصلاة على النبى، في هذا التوقيت تحتاج الناس لأن تسعى للنجاة ومن أسباب النجاة هي الصلاة على النبى، وصلاة الجمعة يجتمع فيها المسلمين، وقد قال النبى: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

وتابع: "المصريون ليس لديهم اعتراض على الصلاة على النبى فهذا يفعلونه في كل وقت، ولكن ربما كانت هناك تساؤلات، لماذا يتم ذلك بشكل جماعى؟ أو انه ربما يفضل البعض أن يصلى على النبى مع نفسه.

وأكد الشيخ النواوى على أنه يجوز الاجتماع فى الصلاة ع النبى، ومؤكدًا أن الجهر بالصلاة على رسول الله جائز.

وعن الصيغة التي سيتم ترديدها في المساجد ، قال ستكون الصيغة الإبراهيمية التي يرددها كل الناس في الصلاة "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".