محافظ مطروح يتفقد مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية.. صور

كما حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقب الصلاة على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين موجهة لمديري الأجهزة التنفيذية المعنية بدراستها وحلها.

وتفقد محافظ مطروح ،مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالى، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد 12 سرير، مشددا على ضرورة التواجد المستمر أطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة ،واطمأن من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة على تواجد عدد من التخصصات الطبية ومنها التخدير مع تواجد طبيب والدفع بآخر دعم للمستشفى كذلك التأكيد على ضرورة توفير أكثر من طبيب مخ وأعصاب للكشف على الحالات ،وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه بعد إجراء الكشف يتم تحويل الحالات لمستشفى العلمين المجهزة لاستقبال الحالات العاجلة من أهالي مدن شرق مطروح المستشفى العام بمرسى مطروح, لاستقبال الحالات من مدن غرب مطروح.

كما وجه محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تلبية مطلب دعم قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة بأجهزة تكييف.

واستجابة لطلب الأهالي، وجه محافظ مطروح بدراسة إمكانية فتح فصول تمريض بالضبعة لاستيعاب طلاب الضبعة بمدرسة التمريض، مع عرض تصور بالموقع المقترح ومدى توفر الإمكانيات به وفق نموذج استرشادى كفصول التمريض بالعلمين.



محافظ مطروح يستمع إلي شكاوي المواطنين



محافظ مطروح يتفقد خدمات مستشفي الضبعة المركزي