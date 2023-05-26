محافظ كفر الشيخ: قوافل طبية لقرى حياة كريمة أسبوعيا لتقديم خدمات متعددة

كفر الشيخ - محمد سليمان

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ التعاون بين المحافظة والجامعة، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، ومديرية الصحة، ومجالس المدن، لتقديم القوافل الطبية الأسبوعية، التي تشهدها قرى مراكز المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، أسبوعياًُ سواء من مديرية الصحة أو من جامعة كفر الشيخ، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود مديرية الصحة والجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وجها باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وكانت قرية الجمالية التابعة لمركز دسوق، شهدت قافلة طبية، أجرت الكشف الطبي على 1649 مواطناً، تحت رعاية اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واشراف وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، وأشرف على القافلة ميدانياً وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير ادارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، ومدير ادارة الجوالة صفوه شلبي، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاُ من حازم عياد، وأحمد عبد الله، وبحضور الدكتورة منال زكى الموافى مدير الإدارة الصحية، ونائب رئيس المدينة، فتحى يوسف، ورئيس قرية شابة، عبد الفتاح النخلاوى، وأعضاء مؤسسة حياه كريمة، وفريق العمل المعاون.

وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.



اجراء الكمشف الطبي على المرضى



جانب من اعمال القافلة الطبية



متابعة القافلة