اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بنسبة تخطت 116.8% من المستهدف..

محافظ دمياط:" انتظام منظومة توريد محصول القمح بالشون والهناجر بإجمالى 39455 طنا

الجمعة، 26 مايو 2023 11:36 ص
محافظ دمياط:" انتظام منظومة توريد محصول القمح بالشون والهناجر بإجمالى 39455 طنا محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى ، معلنة عن توريد 39455 طن من المحصول حتى اليوم وذلك بنسبة تخطت 116.8% من المستهدف.
 
 
 
وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر  ،كما أكدت مجددا على  متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.
 
 
 
 

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

توزيد القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة