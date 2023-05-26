محافظ دمياط:" انتظام منظومة توريد محصول القمح بالشون والهناجر بإجمالى 39455 طنا

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى ، معلنة عن توريد 39455 طن من المحصول حتى اليوم وذلك بنسبة تخطت 116.8% من المستهدف.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.