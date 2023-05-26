مجلس مدينة نخل بوسط سيناء يطلق مبادرة لتجميل الشوارع وتوفير الخدمات الصحية

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق مجلس مدينة نخل بوسط سيناء مبادرة لتجميل شوارع المدينة وتشجيرها بأشجار الظل، بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الصحى فى المستشفى.

وأوضح "محسن سالم"، رئيس مركز و مدينة نخل بوسط سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تفعيل المبادرة يأتى ضمن خطة زراعة 100 مليون شجرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين المنظر الجمالى للمدينة.

وأشار سالم إلى أن فريق عمل من مجلس المدينة يقوم بتنفيذ المبادرة برئاسة سكرتير عام المركز والمدينة "مرزق رزيق"، حيث بدأ العمل بزراعة الأشجار وسقيها فى الشوارع الرئيسية للمدينة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع فرع التأمين الصحى بشمال سيناء توفير خدمات التأمين الصحى فى نخل، وتم التعاقد مع الأطباء وفتح صيدلية لتوفير الخدمة للموظفين الحكوميين والمستفيدين من التأمين الصحى، ويتم تقديم خدمات الكشف الطبى وصرف الأدوية فى المستشفى.

وتشهد مدينة نخل بوسط سيناء حاليًا عدة أعمال تطويرية وخدمية، من بينها بحسب بيانات مجلس مدينة نخل، مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة فى جميع أحياء المدينة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

كما تم الانتهاء من عدة مشروعات خدمية، مثل إعادة بناء سد تجمع الهاشه والبيضاء بقرية الكونتلا بعد انهياره جراء السيول، وإنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، وتوفير وحدات سكنية للمتقدمين فى قرعة توزيع الوحدات السكنية.

وتنفيذ عدة أعمال أخرى، مثل تركيب أعمدة ابراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحى بالتجمعات التنموية بمركز نخل، وتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين، بالإضافة إلى تشجير الأشجار وتجميل الشوارع وتعزيز البيئة النظيفة.

ويتم الآن العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، من خلال تقوية جسور الطرق التى تعرضت للسيول، وإزالة آثار السيول من الطين اللزج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.