لو بتعاني من تجاعيد الرقبة.. 5 طرق مجربة لإزالتها

كتبت ميرفت رشاد

خطوط العنق ، والمعروفة أيضًا بتجاعيد الرقبة ، هي مصدر قلق شائع للعديد من الأفراد الذين يسعون إلى الحفاظ على مظهر شبابي وصحي، مع تقدمنا ​​في السن ، يفقد الجلد الموجود على أعناقنا مرونته ويشكل الخطوط الدقيقة ، تشبه هذه التجاعيد إلى حد بعيد التجاعيد حول الفم والعينين واليدين والجبهة، في حين أن خطوط العنق هي جزء طبيعي من الشيخوخة ، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا نتيجة لعوامل نمط الحياة مثل التدخين والسمنة والتعرض المفرط لأشعة الشمس وعدم التوازن الهرموني، وإليك الطرق التي يمكن أن تساعدك على تحسين مظهر رقبتك، وفقا لما نشره موقع "healthshots".





5 طرق مجربة للتخلص من خطوط العنق أو تجاعيد الرقبة:



1. ممارسة الحماية من أشعة الشمس



التعرض للشمس يساهم بشكل كبير في شيخوخة الجلد ، بما في ذلك تكوين خطوط العنق لذلك ، فإن اعتماد نظام حماية دؤوب من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية للحفاظ على رقبة شابة، يمكن أن يؤدي وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية عالٍ في منطقة الرقبة بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتداء الملابس الواقية مثل القبعات والأوشحة يمكن أن يقلل من أضرار أشعة الشمس.

2. ترطيب الجلد



الحفاظ على ترطيب الجلد أمر ضروري للحفاظ على مرونته وتقليل ظهور خطوط العنق، يمكن أن يساعد دهن المرطب بانتظام ، المصمم خصيصًا لمنطقة الرقبة على تغذية البشرة وتحسين ملمسها بشكل عام.

3. الريتينويد والعلاجات الموضعية



منذ فترة طويلة تم التعرف على الرتينويدات المشتقة من فيتامين أ لفعاليتها في الحد من علامات الشيخوخة ، بما في ذلك خطوط العنق، يمكن أن تحفز الرتينويدات القوية التي تصرف بوصفة طبية من إنتاج الكولاجين مما يزيد من تجدد خلايا الجلد ، ويحسن نسيج الجلد وثباته.

4. التقشير الكيميائي



يتضمن التقشير الكيميائي وضع محلول كيميائي على الجلد ، والذي يقشر الطبقة الخارجية ، ويعزز تجدد الخلايا ، ويحفز إنتاج الكولاجين. يمكن أن تحسن هذه العملية مظهر خطوط الرقبة وتساعدك في الحصول على بشرة أكثر شبابًا.

5. العلاج بالليزر



يمكن أن تستهدف العلاجات بالليزر ، مثل التقشير بالليزر الجزئي ، خطوط العنق وتقليلها بشكل فعال عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز شد الجلد، يتم إجراء هذه العلاجات عادةً تحت إشراف طبيب الأمراض الجلدية وقد تتطلب جلسات متعددة للحصول على أفضل النتائج.