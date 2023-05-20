طبيب أعشاب: اللب السورى يكافح علامات الشيخوخة فى بشرتك

كتبت رانيا عامر

تظهر علامات الشيخوخة علي بشرتك مع تقدم السن، ويلجأ كثير من الأشخاص إلى استخدام منتجات طبية غالية الثمن للتخلص من التجاعيد بالوجه، وذلك وفقًا لما نشره موقع ذي صن.

وكشف فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات الحديثة عن أن هناك مكونًا صالحًا للأكل يسمي"الطعام الفائق" يستخدم في مكافحة الشيخوخة وباقل تكلفة من كريمات الحماية من الشمس.

ومن جانبه قال الدكتور آدم سيدي أخصائي التغذية وطب الأعشاب، إنه يعرف أحد الأطعمة الفائقة التي ستوفر لك الوقت والمال ومنتجات العناية بالبشرة ، موضحًا أن بذور عباد الشمس ستعطي بشرتك دفعة قوية، وأن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية"، والأشعة فوق البنفسجية هي مصدر للطاقة بشكل طبيعي من الشمس.

وأضاف أخصائي التغذية أن التعرض لمدة طويلة للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يدمر خلاياك ويسبب سرطان الجلد، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وأكد الخبير ضرورة التعرض لأشعة الشمس ولكن بحذر للإفادة من فيتامين E الذي يساهم في إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على بشرتك متينة ونظيفة، ولكن في الوقت ذاته اذ تعرضت إلى الشمس باوقات طويلة فيودي بيك الأمر إلى تدهور الصحة العامة.

وقال خبير الأعشاب إن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، فمن الأفضل تناول البذور التي تحتوي على "مصدر صحي للدهون".

المصادر الجيدة لفيتامين E هي:

- زيوت نباتية، مثل بذور اللفت (زيت نباتي) وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون

- المكسرات والبذور

- جرثومة القمح: توجد في الحبوب ومنتجات الحبوب

يساعد تناول بذور عباد الشمس في خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم لأنها تحتوي أيضا على المغنيسيوم والبروتين والأحماض الدهنية اللينوليك والعديد من المركبات النباتية.

وبصرف النظر عن تناولها مع الزبادي، يمكنك رشها فوق السلطة أو إضافتها إلى المخبوزات، على سبيل المثال.