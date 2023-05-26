وبالإضافة إلى ذلك، ترسل كندا خمسة مدربين طبيين إضافيين إلى بولندا كتوسيع لبرنامج التدريب على الطب في ميدان المعركة الذي يعمل اعتبارا من مارس من هذا العام.

كما أفادت أناند أنه منذ منتصف مايو، تم تدريب صغار الضباط الأوكرانيين بشكل مشترك من قبل مدربين كنديين ولاتفيين كجزء من عملية "يونيفير" في لاتفيا. ومنذ عام 2015، عندما بدأت كندا إجراء تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني، شارك فيها أكثر من 36 ألف جندي أوكراني، من بينهم 2400 تدربوا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

وقالت أناند: "دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع. في اجتماع اليوم المثمر، ناقشنا أولويات الدفاع الأوكرانية الأكثر إلحاحًا، وأكدت مجددًا أن كندا ستكون هناك لدعم أوكرانيا على المدى القصير والطويل".

وزودت كندا أوكرانيا حتى الآن بالمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية وأدوات التنظيف والمجلات، وسيتم تسليم حوالي مليون طلقة و 4800 بندقية هجومية في الأسابيع المقبلة، قبل الصيف، كان الجيش الأوكراني قد تلقى 21 ألف قطعة سلاح و 2.4 مليون طلقة.