الأرصاد: غطاء سحابى كثيف يحجب أشعة الشمس.. وتوقعات بسقوط أمطار

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل علي حجب أشعة الشمس كما يمكن أن يتساقط منه الأمطار.

وتابعت هيئة الأرصاد : كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية علي السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة، موضحة أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم علي القاهرة 33 درجة وعلي جنوب الصعيد 43 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ، ومتوقع أيضا وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".