تكافؤ الفرص بالوادى الجديد تنظم ندوة عن الكشف المبكر للأمراض المزمنة ببولاق

نظّمت وحدة تكافؤ الفرص" بمحافظة الوادى الجديد برئاسة أمنية مسعود ندوة توعوية صحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقرية بولاق بمركز الخارجة، ضمن اهتمام الدولة بصحة المرأة، وتفعيلا لدور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة، حيث افتتحت الندوة دارين حسين مسئول الوحدة بالخارجة عن دور تكافؤ الفرص فى تمكين المرأة فى جميع المجالات والإهتمام بقضايا الأسرة والتوعية الصحية لتجنب تفاقم الأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها.

واستعرضت أمل محمد مثقف صحى بالإدارة الصحية أهم الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، القلب وغيرها) وكيفية التعامل معها وأهمية الكشف الدورى عنها والإسعافات الأولية التى يمكن لكل سيدة أن توفرها لأصحاب مثل هذه الأمراض من توفير بعض الأدوية البسيطة بالمنزل والتى لا تضر بصحة المريض، وأهمية تعزيز التوعية الصحية بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة والادارة الصحية، وتنسيق برنامج تثقيف للوحدات القروية.