للتغلب على موجة الحر.. اعرف الإسعافات الأولية بعد ضربة الشمس

كتبت إيناس البنا

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة يمكن أن تحدث بسبب التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة أو المجهود البدني في الظروف الحارة والرطبة، يحدث ذلك عندما يفشل نظام تنظيم درجة حرارة الجسم، وترتفع درجة الحرارة الأساسية إلى مستويات خطيرة.

يمكن أن تكون ضربة الشمس مهددة للحياة وتتطلب عناية طبية فورية، ومع ذلك ، يمكن تقديم الإسعافات الأولية للشخص قبل وصول المساعدة الطبية، وفقا لموقع " onlymyhealth"، سنناقش الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة الإصابة بضربة شمس ، بما في ذلك العلامات والأعراض ، والوقاية ، وإجراءات الإسعافات الأولية.

علامات وأعراض ضربة الشمس



يمكن أن تصيب ضربة الشمس أي شخص، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق والرياضيين والذين يعانون من حالات طبية أساسية، تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة لضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم (فوق 104 درجة فهرنهايت)

صداع

استفراغ و غثيان

الارتباك

النوبات أو التشنجات

تنفس سريع

تسارع معدل ضربات القلب

بشرة حمراء وساخنة وجافة

الإغماء أو فقدان الوعي

كيفية منع ضربة الشمس



منع ضربة الشمس أمر ضروري، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من ضربة الشمس:

اشرب الكثير من الماء والسوائل الغنية بالإلكتروليت للبقاء رطبًا .

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وقبعة لحماية رأسك ورقبتك .

تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة ، خاصة خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً) .

خذ فترات راحة متكررة في الظل أو المناطق المكيفة .

تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد فترات اليوم حرارة .

لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في سيارة متوقفة ، حتى لفترة قصيرة .

الإسعافات الأولية لضربة الحرارة

إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بضربة شمس ، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

اتصل للحصول على المساعدة الطبية الطارئة على الفور.

انقل الشخص إلى مكان بارد ومظلل بعيدًا عن مصدر الحرارة.

قم بإزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة لمساعدة الجسم على البرودة.

قم بتهوية الشخص بمروحة يدوية أو أي شيء آخر يمكن أن يخلق نسيمًا.

بلل جلد الشخص بماء بارد أو ضع كمادات ثلج على الرقبة والإبط والمنطقة المتورمة.

شجع الشخص على شرب الماء البارد أو السوائل الغنية بالكهرباء إذا كان واعيًا وقادرًا على البلع.

راقب العلامات الحيوية للشخص ، بما في ذلك التنفس والنبض ، حتى وصول المساعدة الطبية.

من الضروري أن نتذكر أن ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية. يمكن أن يؤدي تأخير العلاج إلى مضاعفات خطيرة ، مثل تلف الدماغ وفشل الأعضاء وحتى الموت.

يمكن أن تحدث ضربة الشمس لأي شخص، لكن يمكن الوقاية منها بالاحتياطات المناسبة، إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من علامات وأعراض ضربة الشمس، فاتخذ إجراءات فورية واطلب المساعدة الطبية.

في غضون ذلك ، اتبع خطوات الإسعافات الأولية للمساعدة في تبريد درجة حرارة جسم الشخص ومنع حدوث المزيد من المضاعفات، تذكر أن تحافظ على رطوبتك وتجنب التعرض الطويل للشمس خلال أشهر الصيف الحارة لمنع ضربة الشمس.