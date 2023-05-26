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ضبط مطبعة تطبع روايات دون تفويض من أصحابها في المنوفية

الجمعة، 26 مايو 2023 12:39 م
ضبط مطبعة تطبع روايات دون تفويض من أصحابها في المنوفية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) ببيع وتوزيع العديد من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الدار المُشار إليها ، وأمكن ضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) ، وبالتفتيش تم العثور على (عدد 20 نسخة من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها ، بقصد تحقيق الربح المادى.
 
 

حقوق الملكيه

المصنفات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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