ضبط طالب تعدى على زميله بكتر في القليوبية قبل أيام

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط طالب تعدى على زميله بكتر في القليوبية، وذلك عقب رصد ما تم نشره تحت عنوان (إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الإمتحانات بشبرا الخيمة).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالأذن") بتضرره من (آخر - مقيم بذات الناحية) لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر" ، وذلك لحدوث مشادة بينهما عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح مما تسبب فى إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.