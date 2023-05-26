شاهد .."لوحة جنائزية" أثرية بمتحف الغردقة توضح قدسية الوالدين فى عصر الفراعنة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة ، عدد كبير من القطع الاثرية المختلفة، التي ترجع للعصور المختلفة بداية من العصر الفرعونى القديم حتى العصر الحديث، من بين تلك القطع الاثرية التى لها قيمة تاريخية كبيرة أحدى اللوحات الجنائزية بالمتحف.

تظهر اللوحة الجنائزية فى منطقة وضع القطع الاثرية الفرعونية فى متحف آثار الغردقة ويظهر عليها رجل وزوجته في وضع الجلوس وأمامهم بعض الأشخاص في وضع التقديم.

وتوضح اللوحة الوحدة العائلية المكونة من الأم والأب والأطفال هي الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة، حيث يتجلى ذلك بوضوح في العديد من التماثيل واللوحات التي تصور الزوج والزوجة معا، وعادة ما كان الأبن الأكبر يصور علي اللوحات الجنائزية وهو يقدم القرابين إلي والديه.

وتشكلت الديانة المصرية القديمة وفقاً للمفهوم الأسري الذي يظهر علي هيئة ثالوث مكون من زوج من المعبودات ذكر وأنثي .