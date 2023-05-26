زراعة المنوفية: بدء توزيع الأسمدة الصيفية بجميع أنحاء المحافظة

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية ، على توزيع الأسمدة الزراعية الصيفية على المزارعين .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء صرف جميع الأسمدة وخاصة مزارع الذرة الشامية بواقع 4 شكاير على الفدان الواحد.

وأشار التركاوى، إلى أن عملية الصرف جاءت بعد حصر الأراضى من قبل مشرفة الأحواض الزراعية بكل قرية حتى يأخذ كل مزارع حقه، مؤكدًا أن عملية الصرف تتم عن طريق كارت الفلاح لكل مزارع طبقا للمساحة المنزرعة.