إجراء اختبارات لاعبات كرة السلة للانضمام إلى المراكز الرياضية للفتيات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختبارات انتقاء اللاعبات لكرة السلة للإنضمام إلى مراكز التدريب الرياضية لكرة السلة بالمحافظة، تحت شعار "Her world" لتوسيع قاعدة ممارسة الفتاة للعبة كرة السلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفعيل مبادرات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمرأة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاختبارات أجريت على ملعب نادي كفر الشيخ الرياضى وتقدمت إليها 70 فتاة وقامت اللجنة باختيار 30 فتاة للإنضمام إلى المراكز الرياضية للفتيات في كرة السلة ،ووزعت التيشيرتات الرياضية على المتقدمات للإختبار، كما تشكلت لجنة الانتقاء من الدكتور أحمد زكى، ممثل الإتحاد المصري لكرة السلة، والدكتور محمد هارون، ممثل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور فوزي حسيب، منسق المشروع و عصام أبو طالب، رئيس منطقة كفر الشيخ لكرة السلة.

وتقوم الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب و الرياضة، بانتقاء المتميزات من مراكز التدريب لإلحاقهم بقطاع المنافسات والبطولة على أن تكون الفتيات من مواليد "2012، 2013، 2014 "، كما قرر أن تقدم المراكز الرياضية تدريباتها مرتين أسبوعياً وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و الدكتور فوزى حسيب منسق المشروع.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومى لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمدينة كفر الشيخ والمشروع تنظمه مديرية الشباب والرياضة من خلال إدارة التنمية الرياضية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومي يهدف إلى تنمية قدرات الأبناء بدور الإيواء وتنمية مواهبهم الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة، لشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة مع توفير مدربين متخصصين في رياضتي كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية المتنوعة.