جامعة قناة السويس تُكرم محمد إيهاب بطل منتخب مصر فى المصارعة الرومانية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطل منتخب مصر وجامعة قناة السويس "محمد إيهاب " الطالب بكلية العلوم قسم الجيولوجيا الفرقة الرابعة، والحائز على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس، والتى عقدت بداية شهر مايو الجاري، فور عودته من بطولة أفريقيا للمصارعة المقامه بمدينة الحمامات بتونس.

هذا وقد حرص رئيس الجامعة على تهنئة الطالب بهذا الإنجاز الكبير متمنيا له التوفيق فى البطولات القادمة، كما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أنه تم تأجيل الامتحانات التي عقدت أثناء البطولة للطلاب، متمنيًا له التوفيق على الصعيدين الرياضي والعلمي.

يذكر أن البطل " محمد إيهاب" صاحب ال 24 عام بدأ مشواره الرياضي من نادي الساحة بالإسكندرية، وهو فى الثامنة من عمره، ثم انتقل إلى النادي الأوليمبي، فالمدرسة العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية الرياضية ، وشارك فى أول بطولة دولية عام 2014 بطولة أفريقيا للناشئين، لتتوالى البطولات وصولاً إلى بطولة أفريقيا للكبار 2022 بالمغرب و 2023 فى تونس .

ويستعد الآن البطل " محمد إيهاب " للمشاركة فى بطولة رانك العالمية في كردستان أول يونيو القادم، والدورة العربية فى الجزائر يوليو المقبل ، وبطولة العالم في صربيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

حصل " محمد إيهاب " على العديد من البطولات منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و 2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى " الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، ورابع بطولة الدنمارك 2014، وأخيرا ذهبية بطولة أفريقيا بتونس.