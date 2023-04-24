جامعة العريش مشروع التعليم والتنوير الأكبر فى شمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعد جامعة العريش من أهم مشروعات التعليم والتنوير التى وفرتها الدولة بشمال سيناء، وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليا 7292 طالبا وطالبة وتضم 11 كلية وهى كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية، إلى جانب مجمع للمدرجات، بالإضافة إلى المعامل المركزية لكلية الطب، فضلا عن وجود مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالى سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية فى المدينة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى تاريخ جامعة العريش بدأ بإنشاء كلية التربية بالعريش كأول كلية على أرض سيناء عام 1982 بعد تحريرها، وكانت تحت مظلة جامعة قناة السويس، تلاها إنشاء أول كلية متميزة فى أسلوب تدريسها وهى كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش عام 1988، وتتابع إنشاء عدد آخر من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى بإنشاء جامعة العريش.

وأوضح أن من مشروعات الجامعة مزارع كلية الزراعة وتوجد فى المرحلة الرابعة بالعريش بجوار سور الجامعة وهى مزرعة الفاكهة على مساحة 40 فدانا، وتشكل أشجار الزيتون معظم المساحة الغالبة، يبلغ عددها 2275 شجرة زيتون من مجموعة من الأصنافأهمها: البيكوال والمانزينلو والكالاماتا، وتنتج حوالى 40 طنا من الزيتون فى العام ذات الحمل الخفيف و75 طنا فى العام ذات الحمل الغزير.

مزرعة الخضر وتبلغ مساحتها 5 أفدنة مقسمة إلى 4 صوبات بلاستيكية ومساحة للمنطقة المكشوفة وتزرع بها بعض المحاصيل مثل: الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والفلفل بالاضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى والمحاصيل الورقية، وتنتج هذه المساحة من 4 – 6 أطنان من الخضروات سنويا ( حسب العروة وموسم الزراعة ).

مزرعة الانتاج الحيوانى والداجنى وعنابر الانتاج الحيوانى والداجنى على مساحة 8 أفدنة، ومقسمة إلى عنابر الدجاج البياض وأنشئ على مساحة 400 مترا مربعا بهدف تربية الدجاج البياض بغرض إنتاج بيض المائدة، ويستوعب العنبر 7000 أم بياض، وتصل القدرة الانتاجية إلى 6500 بيضة يوميا بهدف توفير مصدر دائم لبيض المائدة والتدريب العملى للطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل.