"تعليم الإسكندرية" تطمئن أولياء الأمور: نسبة نجاح الدرسات الاجتماعية 92%

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية التربية التعليم بمحافظة الإسكندرية ،انه إيماءً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي ، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10 % من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية وبلغت نسبة النجاح 92 % ، ويؤكد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات .

وكان قد أدى 103 آلاف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، امتحان الفصل الدراسي الثاني، أمام 378 لجنة موزعة على 9 إدارات، وشهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية جولة ميدانية للجان الامتحانية، قام بها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بمقر المديرية، لتقلي الشكاوى الخاصة بالامتحانات .