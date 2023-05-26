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بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار والمصايد وميناء الإسكندرية لخدمة التنمية

الجمعة، 26 مايو 2023 10:59 ص
بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار والمصايد وميناء الإسكندرية لخدمة التنمية توقيع بروتوكول التعاون
كتب محمد صبحى

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أعلن معهد علوم البحار والمصايد ، أنه في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار، برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، واللواء نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، وذلك في إطار الأنشطة التي يقوم بها المعهد لخدمة الجهات بخدمة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حمودة ، إن المعهد سيقوم بإجراء الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية، والتي سوف ينفذها المعهد بميناء الإسكندرية لخدمة أعمال التنمية والتطوير التي تتم بميناء الإسكندرية والأرصفة الجديدة والإنشاءات وكل التطويرات التي تتم بالميناء.

وأشاد حمودة بالإنجازات الضخمة التي تم إجراؤها في ميناء الإسكندرية من إنشاءات وتطوير الميناء ورصيف تحيا مصر.

من جانبه، أشاد نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، بالأعمال البحثية التي يجريها المعهد خاصة الدراسات البحرية العلمية المتخصصة، ويقدمها لكل الجهات، والتى يقدمها لخدمة وحماية البيئة البحرية في مصر.


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