القوات العراقية تعلن تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل.

وقال رسول - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكن من تفكيك شبكة دولية مكونة (4) أشخاص، أحدهم عربي الجنسية، يقومون بتهريب الآثار وضبطت بحوزتهم 3 مخطوطات حسب المعلومات الأولية وادعائهم أنها تم تهريبها من أحد المتاحف خارج البلاد.

وأضاف أن هذه العملية تمت بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لعدة أيام أدت إلى تحديد الأهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".

من جهة أخرى، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اعتقال أخطر عناصر داعش الإرهابي بما يسمّى ولاية الجنوب إثر عملية استخبارية وتتبع استمر لعدة أشهر جنوب بغداد.

وقال الجهاز - في بيان وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الإرهابي انضم لعصابات داعش في العام 2014 بصفة مقاتل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن) واشترك بعدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل) وعمل آمراً لعدة وحدات إرهابية أبرزها آمر وحدة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب) حتى تم اعتقاله جنوب بغداد بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض من قوات الفرقة 17 بالجيش العراقي.