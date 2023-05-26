القبض على المدير المسئول عن الملاهى المتسببة فى إصابة 6 أشخاص بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدي إلي إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان ، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال مصدر أمني لـ "اليوم السابع"، أنه فور تلقي البلاغ بسقوط لعبة داخل ملاهي بدائرة القسم ،انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وتبين أن المصابين عددهم 6 أشخاص لديهم إصابات مختلفة، والتحفظ علي المدير المسئول عن اللعبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .



سقوط لعبة داخل ملاهى فى الإسكندرية (1)



سقوط لعبة داخل ملاهى فى الإسكندرية (2)