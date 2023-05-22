السجن المشدد 3 سنوات لعامل لتعاطيه مخدر الحشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " ع.ال.ح" وغرامة مالية قدرها 10 الف جنيه مما نسب إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بضط المتهم أثناء تعاطية المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه على إثر تلقي بلاغ موضوع القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، انتقلت قوة أمنية من القسم حيث تواجد أحد المتهمين ،وبحوزته قطعتين لمخدر الحشيش وتمت محاكمته ، وبتواجد المتهم " ع.ال.ح" عامل بمحل ملابس يتعاطي المخدرات بمحل الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمركز السموم بالمستشفي الجامعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتعاطية مخدر الحشيش ،وان المتهم أحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا ، وقد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.