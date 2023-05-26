اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 06:51 م
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القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى كرداسة

الجمعة، 26 مايو 2023 06:00 م
القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى كرداسة كلابش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في كرداسة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في كرداسة. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات  وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما. 
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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