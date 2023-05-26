القبس الكويتية: إلغاء إقامة 2400 معلم من الوافدين لشمولهم بخطة الإحلال

كتب محمد جمال

قالت صحيفة القبس الكويتية إن وزارة التربية الكويتية خاطبت وزارة الداخلية لإلغاء إقامات نحو 2400 معلم ومعلمة من الوافدين فى تخصصات مختلفة، بينهم 1900أُنهيت خدماتهم لشمولهم بخطة الإحلال، إضافة إلى 500 تقدموا بطلبات استقالة.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة، حرص إدارة الموارد البشرية فى التربية على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023، واستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أى غرامات أو رسوم.

ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تمنح وزارة الداخلية الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة 3 أشهر؛ لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام،

وأشارت المصادر إلى استمرار «التربية» في خطتها الخاصة بسياسة الإحلال، والتي أقرتها قبل نحو 3 أشهر بتوجيهات من الوزير الدكتور حمد العدواني، مشيرةً إلى أن ما يثار ميدانياً حول تجميد القرارات أو تأجيل إنهاء خدمات المشمولين بالإحلال لمدة عام غير صحيح.