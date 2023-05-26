وأكد الطاهري، اهتمام الشركة المتحدة بتعظيم أواصر التعاون الإعلامي مع مختلف الدول الشقيقة وخصوصا لبنان الحبيب، لما له من مكانة خاصة لدى مصر، موجها التهنئة لوزير الإعلام على انطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي.

بدوره، أعرب وزير الإعلام اللبناني عن احترامه الكبير ومحبته الصادقة لمصر وشعبها وقيادتها السياسية، مشيدا بتجربة مصر الإعلامية ومهنية القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة.

وقدم الطاهري الدعوة لوفد من كوادر تليفزيون لبنان لزيارة قنوات القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز.. حيث رحب الوزير بهذه المبادرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لكل العاملين بها والقائمين عليها.