الشرطة اليابانية تضبط مشتبه به على خلفية حادث إطلاق نار وطعن بوسط البلاد

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ألقت الشرطة اليابانية اليوم الجمعة، القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على صلة بمقتل 4 أشخاص، هم ضابطان بالشرطة وامرأتان، في حادث إطلاق نار وطعن وقع أمس في محافظة "ناجانو" بوسط اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المشتبه به يدعى أوكي ماسانوري وهو نجل رئيس مجلس المدينة في محافظة "ناجونا" .. مشيرة إلى أن المشتبه به تحصن في منزل والده لساعات مسلحا ببندقية، وتمكنت الشرطة من اعتقاله فجر اليوم خارج المنزل.

من جهته، قدم قائد الشرطة المحلية إيواو كوياما تعازيه إلى أسر القتلى، وأعرب عن آسفه لمقتل ضابطين من قوات الشرطة أثناء تأديتهما مهام عملهما.

كانت الشرطة اليابانية قد أوضحت أنها تلقت بلاغا في حوالي الساعة 4:25 عصر أمس (بالتوقيت المحلي)، يفيد بأن رجلا أقدم على طعن امرأة. وعندما وصلت الشرطة لموقع الحادث، أطلق المهاجم النار على قوات الشرطة من بندقية صيد على ما يبدو؛ مما تسبب في مقتل ضابطين. وعُثر على امرأة أخرى ملقاة على الأرض في موقع الحادث وتم تأكيد مقتلها.