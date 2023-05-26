افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف، أنه تم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور بتكلفة 3 مليون و 300 ألف جنيه وهى:

- باغوص الشرقي- النمرية - أبو المطامير على مساحة 160 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

- مسجد بهجت لاظ - قمحة - الدلنجات على مساحة 190 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

- مسجد شنودة- نديبة - دمنهور على مساحة 145 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم" فهي دليل الحب وباب القرب وعلامة على صدق الإيمان واجابة لأمر الله تعالي لنا في كتابة الكريم.

وأكدت خطبة الجمعة، أن الصلاة والسلام والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة ومحاسن جليلة فهي دليل كرم النفس وسخاء المشاعر فالكريم من ظهر حبه على جوارحه فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم والبخيل محروم من ذلك كله.