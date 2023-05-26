"أوقاف أسوان": 1907 مساجد "صلوا على النبى" عقب الجمعة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن مساجد المحافظة والبالغ عددها أكثر من 1907 مساجد رفعت أصوات المصلين فيها بالصلاة على النبى بالصيغة الإبراهيمية عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الصلاة على النبى اليوم، تأتى فى إطار دعوة وزارة الأوقاف بتعميم الصلاة على النبى فى مساجد الجمهورية عقب صلاة الجمعة، من باب فتح البركة وتوسيع الرزق وحباً فى نبى الله وخاتم المرسلين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أصدرت بياناً توضيح فيه شأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة، مؤكدة أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه، منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له ، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها ، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) ، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد : فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته ، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).