اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 58 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركز ملوى بالمنيا

الجمعة، 26 مايو 2023 03:10 م
ضبط 58 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركز ملوى بالمنيا جانب من المضبوطات
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أى مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وفى ذات السياق، قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، وبحضور رؤساء القرى التسع بنطاق الوحدات المحلية القروية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك بقري (إبشادات ـ الروضة ـ نواى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوجيه الاقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوي، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وحدات محلية

توريد القمح

محصول القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة