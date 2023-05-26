إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص شيفرولية 7 راكب في الطريق الإقليمي في اتجاه ديرب نجم ب مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص شيفرولية 7 راكب في الطريق الإقليمي، في اتجاه مدينة ديرب نجم بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.