عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق تستقبل 250 مريضا يوميا وتقدم العلاج بالليزر

الشرقية - إيمان مهنى

تستقبل عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، اكثر من 250 حالة يوميا، وتم مدها بعدد من الأجهزة الطبية الحديثه، منها جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت، لتحسين الخدمة الطبية المرضي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان العيادة تمت تطوير الخدمة الطبية فيها، بعد دعمها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية منها "جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت"، حيث يعالج جهاز الليزر البهاق والصدفية والثعلبة والإكزيما، والذي يحقق نتائج علاجية ممتازة، كما يعمل الجهاز الثاني علي إزالة الزوائد الجلدية، وإزالة الحسنات غير المرغوبة، وإزالة الفيروس الحليمي للجلد "السنط"، ويعمل الجهاز الثالث على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة مثل (البهاق، والعدوي الفطرية، والبكتيرية)، وأكد وكيل الوزارة أهمية عمل الدعاية اللازمة لهذه الخدمات الطبية المستحدثة.

وأشار جولة تفقدية تابع تقديم الخدمة،و الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي، و تناقش مدير عيادة الجلدية والجذام، باحتياجات العيادة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الجلدية والجذام، موجهاً بتخصيص غرف الدور الأرضى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تيسيرا على المرضى، وفتح منفذ تابع للصيدلية الرئيسية بالدور الأرضي لصرف الأدوية منه، مع تخصيص الدور الثاني للأقسام الإدارية بالعيادة.

يذكر أن مرض الجذام هو مرض مزمن تسببه جرثومة تعرف بإسم المتفطرة الجذامية (Mycobacterium leprae) تصيب عادة، الجلد ،العينين والجهاز العصبي الطرفي (Peripheral nervous system)، وتنتقل عدواه من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثا إلى شخص آخر، عن طريق النفس مع الزفير أو عند العطس والسعال، و يتمتع غالبية الأشخاص (95% من البشر) بمقاومة طبيعية لمرض الجذام ويرجع ذلك للمناعة الطبيعية للجسم التي تساعده على التخلص من الجراثيم وتحد من تطورها ، حتى في الحالات التي يتم فيها الاتصال مع أشخاص مصابين بمرض الجذام أو يحملون الجرثومة.