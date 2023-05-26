إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى أمام مفارق سرابيوم.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم ر.و .2937 ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من محمد عبد الفتاح عبد السميع علي 32 عاما مقيم فيصل الجيزة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى مع اشتباه كسر بالفخذ الأيسر سحجات وكدمات، ومبارك شعبان أحمد 37 عاما مقيم بالأقصر مصاب سحجات وكدمات، وأحمد شعبان أحمد علي 35 عاما مقيم الجيزه مصاب سحجات وكدمات، ومصطفى سعيد أحمد علي 38 عاما مقيم القاهرة، سحجات وكدمات المصاب، وزكريا محمد أحمد، 30 عاما مقيم القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع اضطراب بدرجه الوعي.

وتم نقل جميع المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.