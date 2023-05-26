اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 12:37 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة_ بنى سويف

الجمعة، 26 مايو 2023 12:22 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة_ بنى سويف إسعاف_ أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 شباب اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الزعفرانه ـ بنى سويف،  في اتجاة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل دبل كابينة، على طريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر، بعد الكارتة، أسفر عن إصابة 3 شباب.
 
 دفع مرفق اسعاف بنى سويف  بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى : عبدالتواب طه محمود 45 عامًا، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج، طه أحمد سيد 27 عامًا، سائق، بكدمات بالجسم، أحمد محمد طه 31 عامًا، سائق، بكدمة شديدة بمفصل الذراع الأيسر.
 
 
 

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